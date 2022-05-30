الصندوق السعودي للتنمية يستضيف مجموعة التنسيق العربية في اجتماعها 89

وذكر أن أعمال الاجتماع شملت متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في توصيات سابقة ومناقشة التقارير الخاصة بلجان العمل المشتركة ولجنة مساعدات التنمية، وتأكيدًا على الاهتمام في المجال التنموي على المستوى الدولي، تجتمع مؤسسات المجموعة مع الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية، لمناقشة سبل وفرص تعزيز التعاون في مجال التنمية، والمشاورات العميقة مع البنك الدولي حول القطاع المالي والمصرفي، بالإضافة إلى إنشاء منصة رقمية لتبادل المعلومات والتواصل بين أعضاء مجموعة التنسيق لمتابعة تنفيذ المشروعات والتواصل بين الخبراء.