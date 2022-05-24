الصندوق السعودي للتنمية يستقبل وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

وأشاد وفد الأمم المتحدة خلال زيارته، بجهود المملكة في مجال العمل التنموي، الذي يمتد على مدى السنوات الماضية، وبعمق العلاقة بين الصندوق السعودي للتنمية وبرامج الأمم المتحدة، التي استفاد منها ملايين البشر حول العالم، وأن هذا التعاون المشترك قد أسهم في تخفيف معاناة الظروف الصعبة في شتى بلدان العالم، كما أحدث دعم الصندوق فارقًا في حياة المستفيدين في ظل الاحتياجات المتزايدة، والأزمات الإنسانية التي تمتد لسنوات عديدة.