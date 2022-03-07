الصندوق الصناعي يعلن بدء التقدُّم لبرنامج "نُخب" التدريبي في نسخته الرابعة

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن بدء التقدُّم لبرنامج "نُخب" التدريبي المنتهي بالتوظيف في الصندوق الصناعي، وذلك في مساراته الثلاثة: نُخب المهندسين، نُخب الائتمان، ونُخب دراسات السوق، حيث يُنفَّذ البرنامج بالشراكة مع أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية.
وبيّن الصندوق الصناعي أن الملتحقين بالبرنامج يحصلون على مزايا عدة؛ من أبرزها: مكافأة شهرية، وتأمين طبي للمتدرب ووالديْه، بالإضافة إلى بدل سكن وبدل نقل، وكذلك مكافأة أداء سنوية وغيرها من المزايا، فضلاً عن اكتساب الخبرات المهنية وصقل المهارات.
ويهدف برنامج "نُخب" التدريبي المنتهي بالتوظيف إلى تقديم تدريب مُكثّف موجّه إلى الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج من مرحلتَي البكالوريوس والماجستير؛ تلبيةً لاحتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي، حيث يعتمد البرنامج منظومةً متكاملة من التدريب النظري والعملي.
ودعا صندوق التنمية الصناعية السعودي حديثي التخرج من مرحلتَي البكالوريوس والماجستير إلى التقدُّم لبرنامج "نُخب" التدريبي، عبر موقعه الإلكتروني، موضحاً في ذات السياق بأن التقديم متاح حتى 11 أبريل 2022م، وانطلاق التدريب في 11 سبتمبر 2022م.
يُذكر أن برنامج "نُخب" التدريبي يأتي امتداداً لجهود صندوق التنمية الصناعية السعودي وخبراته المتراكمة، التي تزيد على 48 عاماً في مجال تطوير الكوادر الوطنية، من خلال برامج التدريب المتخصصة وبرامج التدريب التعاوني، وبالشراكة مع أعرق الجامعات والمراكز التعليمية والتدريبية.