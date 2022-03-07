الصندوق الصناعي يعلن بدء التقدُّم لبرنامج "نُخب" التدريبي في نسخته الرابعة

وبيّن الصندوق الصناعي أن الملتحقين بالبرنامج يحصلون على مزايا عدة؛ من أبرزها: مكافأة شهرية، وتأمين طبي للمتدرب ووالديْه، بالإضافة إلى بدل سكن وبدل نقل، وكذلك مكافأة أداء سنوية وغيرها من المزايا، فضلاً عن اكتساب الخبرات المهنية وصقل المهارات.