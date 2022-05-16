"الصندوق العقاري" يدعو مستفيدي البناء الذاتي إلى سرعة تقديم شهادة الإشغال

وبيّن العصيمي، أن عدم التزام المستفيد من منتج البناء الذاتي بالمدة المحددة للانتهاء من مرحلة بناء المسكن سيتم اتخاذ إجراء إيقاف الدعم السكني حتى إصدار شهادة الإشغال وتقديمها للصندوق العقاري من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق، مبينًا أن إصدار شهادة الإشغال التي يتم استخراجها من منصة بلدي، وثيقة تؤكد أن مستفيد البناء الذاتي باشر مراحل بناء مسكنه وأكمله وفق المعايير الهندسية والفنية، مؤكدًا حرص الصندوق العقاري على اكتمال بناء مساكن مستفيدي "البناء الذاتي" خلال المدة الزمنية المحددة أثناء توقيع العقد التمويلي.