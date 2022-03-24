"الصندوق العقاري" يودع 839 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر مارس

وقال "بن ماضي" إن تكاملية الجهود التمويلية والسكنية المبذولة من منظومة الإسكان بالشراكة مع الجهات التمويلية، إضافة إلى أتمتة الخدمات إلكترونيًّا ساهمت في تقديم الدعم في موعده المحدد، وتسريع وتيرة التملك، وإنهاء الإجراءات بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وذلك وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.