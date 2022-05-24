"الصندوق العقاري" يودع 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني"

وأكد ابن ماضي حرص الصندوق على استمرارية الدعم وإيداعه للمستفيدين من برنامج القرض العقاري المدعوم في موعده المحدد شهرياً، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً وتتويجاً للجهود المشتركة والشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكلٍ مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.