"الصندوق" يستعرض برامجه التمويلية والسكنية في معرض مسكن العقاري

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يوفر عـدداً مـن الخيـارات التمويلية والسـكنية المتنوعة، منها البنـاء الذاتـي وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء من خلال 43 خدمة إلكترونية، علاوة على خدمة المستشار العقاري، وبرنامج "تطوير" لدعم قطاع التطوير العقاري، وزيادة المعروض العقاري، وتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، تلبي احتياجات ورغبات المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.