الصهريج بـ700 ريال.. أزمة مياه بـ"جبال جازان" ومواطنون يطاردون مياه الأودية

وبحثًا عن حلول بدائية بعد أن انقطع الأمل؛ بدأ الأهالي في تلك المحافظات بمطاردة مياه الأودية، والمياه الراكدة والمستنقعات؛ لجلب المياه منها على طريقة الأزمنة القديمة؛ خوفًا من استمرار الانقطاع، فهم في أمسّ الحاجة لشرب الماء، عوضًا عن الري وسقيا مواشيهم التي هي مصدر رزق غالبية القاطنين في تلك المحافظات.