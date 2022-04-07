الصيام ومرضى الصرع.. "سعود الطبية": مفيدٌ بشرط وهذه مخاطره

ونوّه "العبدلي" بأهمية عدم إلغاء أي جرعة من جرعات الأدوية دون مناقشة طبيب الأعصاب الذي يضطر لتقسيم ثلاث جرعات على جرعتين على حسب تقييمه لحالة المريض، وتجنب جمع جرعات الأدوية في جرعة واحدة؛ مما قد يسبب تسممًا بسبب الارتفاع المفاجئ لمستويات الدواء في الدم الذي قد يكون له أثر سلبي على صحة المريض وقد يكون له عواقب وخيمة.