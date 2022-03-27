"الصيفية الحارة" تواعد رمضان.. "العصيمي": أول 10 أيام تلامس الـ 45!

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية، عبدالله العصيمي؛ أن الطقس الربيعي المعتدل يستمر معنا -بإذن الله- حتى يوم الثلاثاء المقبل، مشيراً إلى أن الطقس يتغير تدريجياً نهاية الأسبوع، وتتحوّل الأجواء إلى صيفية حارة بشكلٍ عام خلال الأسبوع الأول من رمضان.
وأوضح "العصيمي"؛ عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "بالنسبة للأمطار لا جديد حتى الآن، ولا توجد توقعات في المديين القريب والمتوسط".
وتابع: "درجات الحرارة أول 10 أيام من رمضان قد تصل حاجز 40 درجة في بعض مناطق وسط وشمال وغرب المملكة، ومستوى 45 درجة في الشرقية والكويت والعراق متجاوزة بذلك معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من السنة بأكثر من 10 درجات، وهو يعبّر عن حالة الجفاف الشديد التي نتأثر بها، نسأل الله أن يعجل الغيث والفرج".