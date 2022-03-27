"الصيفية الحارة" تواعد رمضان.. "العصيمي": أول 10 أيام تلامس الـ 45!

وتابع: "درجات الحرارة أول 10 أيام من رمضان قد تصل حاجز 40 درجة في بعض مناطق وسط وشمال وغرب المملكة، ومستوى 45 درجة في الشرقية والكويت والعراق متجاوزة بذلك معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من السنة بأكثر من 10 درجات، وهو يعبّر عن حالة الجفاف الشديد التي نتأثر بها، نسأل الله أن يعجل الغيث والفرج".