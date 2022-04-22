"الضبعان": آن الأوان لاعتماد اليوم العالمي لمكة المكرمة

(1) كلما تكبد المتطرفون مشقة النيل من الإسلام، والإساءة لثوابته، والتطاول على مبادئه، والنيل من قيمه، والطعن في قيمته، والقدح في قامته، والجرأة على قمته، نهضت هذه البلاد بمسؤولياتها، وقامت بواجباتها، ولم تكتف بالتنديد وحسب، بل أوقدت مشاعل المعرفة، وبددت ظلمة الجهل، ومدت أيادي الشفقة، وأرسلت حمائم السلام والحب، ولم تقابل السوء إلا بالإحسان، فأرعوت الأنفس المريضة، وأدركت قيمة هذا الدين العظيم، ثم مدت هذه البلاد أيمان الحب والسلام، وهدمت الفوارق، وجمعت النقاط المشتركة، لعمارة الأرض، فكان الحب، وكانت السعودية، وكان سلمان، وكان محمد، وكان محمد العيسى.