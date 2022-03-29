"الضمان الصحي" و"منشآت" يوقعان مذكرة ريادة الأعمال

وقّع مجلس الضمان الصحي، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ بهدف تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وجاء توقيع المذكرة بالتزامن مع استضافة المملكة للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في سبيل مواجهة التحديات المؤثرة سلبًا على ريادة الأعمال في المملكة، وتوسيع دائرة تبادل الخبرات العملية والعلمية بين الجانبين، والبحث عن مشاريع مشتركة للإسهام في نمو الاقتصاد وتنوعه.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبوعمارة أن توقيع المذكرة جاء استشعارًا للأهمية القصوى في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال الإسهام في دفع عجلة التنمية، عبر خلق فرص عمل للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030م استنادًا على الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وفق الإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن المجلس يؤدي دوره كجهة متخصصة في تطبيق النظام والإشراف المباشر على التأمين الصحي، ويسعى دائمًا إلى تمكين القطاع من تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة وتمكين أطراف العلاقة من الحصول على كامل حقوقهم من الرعاية الصحية والحماية الكاملتين.