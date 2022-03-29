"الضمان الصحي" و"منشآت" يوقعان مذكرة ريادة الأعمال

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبوعمارة أن توقيع المذكرة جاء استشعارًا للأهمية القصوى في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال الإسهام في دفع عجلة التنمية، عبر خلق فرص عمل للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030م استنادًا على الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وفق الإمكانات المتاحة.