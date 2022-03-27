"الضويان": التوسع العمراني للرياض أمر خطير و"الرأسي" هو الحل الجديد

وأوضحت الضويان رؤيتها عن الكود والعمران والمواقع التي يتم فيها البناء، ورأت أن العمران له أكواد، وهناك جهات تراعي ذلك وهناك وزارات مسؤولة عن بعض المباني فوزارة الثقافة معنية بالمشاريع العمرانية في (جدة) القديمة، وفي (العلا) لدينا الهيئة الملكية للعلا، وهناك أيضاً جهات مسؤولة عن (أملج) و( الوجه) وأكدت على أنه يجب التنسيق مع كود (البحر الأحمر) لكل الأماكن على البحر مثل: ضبا والوجه، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بحيث يحدث نوع من توحيد للرؤية والإستراتيجية، وكيف يمكن أن نتعامل سياحياً وكيف تخدم هذه المدن الإستراتيجية السياحة.