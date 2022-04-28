الطائف.. حملات ميدانية لمتابعة أكثر من ١٥٠٠ صالون ومركز تجميل بالمحافظة

نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية في مواكبة للإقبال اللافت على صوالين الحلاقة ومركز التجميل هذه الأيام؛ حملة ميدانية مكثفة على محلات الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية ومراكز التجميل؛ للتأكد من امتثالها للاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية.