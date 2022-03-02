الطائف.. ضبط ١٣٩ مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمرافق التجارية

نفّذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بالتنسيق مع الفروع البلدية والإدارات الإشرافية جولات رقابية مكثفة على المرافق التجارية والغذائية، وذلك لمتابعة امتثالها للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتقال العدوى، وتطبيقها للاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة وجودة المعروضات.

وأوضحت أمانة الطائف أن برامج الرقابة البلدية هدفت إلى رفع درجة الامتثال والتقيد باللوائح والتعليمات وتعزّز معايير الجودة والسلامة، وشملت الجولات الرقابية الأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم والكافيهات ومحال بيع التموينات ومحال بيع الوجبات السريعة وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، إضافة إلى جولات لمتابعة الأنشطة خارج النطاق العمراني وعلى جنبات الطرق العامة والسريعة.

وضبطت الفرق الميدانية أكثر من ١٣٩ مخالفة تتعلق بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، كما أغلقت الأنشطة التي تكررت مخالفاتها، وألزمتها بتصحيح المخالفات كشرط لمعاودة مزاولة النشاط، وركزت الجولات الميدانية على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الجسدي ولبس الكمامة ولبس القفازات للعاملين.