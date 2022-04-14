الطائف.. ورشة حول مستقبل الرعاية الصحية الأولية

نظم التجمع الصحي بالطائف، مساء أول أمس، ورشة عمل الرعاية الصحية الأولية ضمن أمسياته الرمضانية لهذا العام بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف.
جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الدكتور خالد العبدالكريم ومدير عام الإدارة العامة لشؤون المراكز الصحية الدكتور مشاري المشاري.
واستهدفت الورشة أطباء الأسرة بالمراكز الصحية الأولية وعلاقتهم بنموذج الرعاية الحديث.
وقال الدكتور طلال عبدالله المالكي: الورشة ناقشت مستقبل الرعاية الصحية الأولية بالمملكة ودور طب الأسرة والرعاية المبنية على طبيب الأسرة، إضافة إلى الرعاية المحسنة بالمراكز.
وأضاف: استمعنا من الدكتور العبدالكريم لخطط التحول الصحي وخطط وزارة الصحة لتعزيز الرعاية الصحية الأولية وماهية النموذج طبيب لكل أسرة.
وشهدت الورشة في ختام أعمالها جلسة حوارية دار خلالها نقاش بين أطباء الأسرة والضيوف حول كثير من التساؤلات والأفكار والاقتراحات التي كانت ثرية وطموحة وتعطي تصورًا إيجابيًا حول مستقبل الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة والتحول الصحي بخدماتها الصحية.
جديرٌ بالذكر أن الزيارة حظيت بجولة للاطلاع على بعض النماذج من المراكز الصحية المحسنة والاستماع إلى ما تضمه من خدمات وتجهيزات طبية ورعاية صحية.