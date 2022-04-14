الطائف.. ورشة حول مستقبل الرعاية الصحية الأولية

وشهدت الورشة في ختام أعمالها جلسة حوارية دار خلالها نقاش بين أطباء الأسرة والضيوف حول كثير من التساؤلات والأفكار والاقتراحات التي كانت ثرية وطموحة وتعطي تصورًا إيجابيًا حول مستقبل الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة والتحول الصحي بخدماتها الصحية.