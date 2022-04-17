الطائف.. 12 ألف جولة رقابية تضبط 430 مخالفة خلال رمضان

كثفت فرق الرقابة البلدية بأمانة الطائف جهودها الميدانية على المرافق التجارية ذات الأنشطة التي لها علاقة بالمستهلك؛ وذلك لمتابعة امتثالها للاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات البلدية، وذلك داخل بيئة التحضير وثلاجات التخزين، وخلال التعامل مع المستهلكين، والتأكد من توفر التراخيص البلدية والشهادات الصحية للعاملين.
وأوضحت أمانة الطائف أن الفرق الرقابية للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية قد نفذت أكثر من 12 ألف جولة رقابية لتعزيز سلامة الغذاء وجودة المعروضات خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك الجاري، وشملت الجولات المستودعات الغذائية ومحلات بيع المواد الغذائية بالجملة ومراكز التسوق ومحلات التموينات والمطاعم والمخابز ومحلات بيع الحلويات والعصائر، والمطابخ وأفران التميس.
وبينت الأمانة أن الجهود الميدانية عززت من امتثال الأنشطة التجارية والغذائية للوائح والتعليمات البلدية، ورفعت كفاءة الخدمات المقدمة للمستهلكين مع ضمان جودة المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى تطبيق الغرامات الرادعة بحق المخالفين.
ورصدت فرق الرقابة أكثر من 430 تجاوزًا ومخالفة صحية ونظامية خلال الجولات المنفذة؛ حيث ركزت الفرق الرقابية على تقييد العاملين بلبس القفازات والكمامات والزي المخصص داخل بيئة التحضير وأثناء التعامل مع المستهلك، وشملت المخالفات المرصودة تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين وتدني مستوى بيئة التحضير والتجهيز، وعدم وجود الشهادات الصحية للعاملين في عدد من المرافق، ورصدت الفرق الرقابية أنشطة تعمل بتراخيص بلدية منتهية أو غير مطابقة لمجال العمل، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وعملت فرق الرقابة جولات متواصلة على مدار الساعة لتعزيز أعمال الرقابة، بالإضافة إلى جولات ميدانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لكبح جماح المخالفات، ومنع استغلال الصائمين من قبل ضعاف النفوس.