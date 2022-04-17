الطائف.. 12 ألف جولة رقابية تضبط 430 مخالفة خلال رمضان

ورصدت فرق الرقابة أكثر من 430 تجاوزًا ومخالفة صحية ونظامية خلال الجولات المنفذة؛ حيث ركزت الفرق الرقابية على تقييد العاملين بلبس القفازات والكمامات والزي المخصص داخل بيئة التحضير وأثناء التعامل مع المستهلك، وشملت المخالفات المرصودة تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين وتدني مستوى بيئة التحضير والتجهيز، وعدم وجود الشهادات الصحية للعاملين في عدد من المرافق، ورصدت الفرق الرقابية أنشطة تعمل بتراخيص بلدية منتهية أو غير مطابقة لمجال العمل، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وعملت فرق الرقابة جولات متواصلة على مدار الساعة لتعزيز أعمال الرقابة، بالإضافة إلى جولات ميدانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لكبح جماح المخالفات، ومنع استغلال الصائمين من قبل ضعاف النفوس.