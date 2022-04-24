الطائف.. 140 جولة رقابية على محال العطارة تضبط تجاوزات صحية

وأشارت الأمانة إلى أن البرامج الرقابية المخصصة لمتابعة محال العطارة تهدف إلى القضاء على ظواهر بيع وتداول منتجات غير مصرح بتداولها داخل محال العطار، وضمان سلامة المعروضات وخضوعها للرقابة البلدية؛ حفاظًا على صحة المستهلك، مشيرة إلى أن تداول منتجات غير خاضعة للرقابة الطبية وغير مصرح لها قد يلحق الضرر بمستخدميها؛ نظرًا إلى أنها تُصرف دون وصفة طبية ولا تحتوي على إرشادات وطرق للاستخدام، ويتم تداولها دون إشراف طبي.