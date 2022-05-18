"الطاسان": مشاهير الفلس غرروا بشبابنا لأجل ثروات خرافية واستعراض بالأجساد

وتفصيلاً، جاء ذلك في عدة تغريدات لـ"الطاسان" عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر ذكرت فيها "بين تقديم الوهم لشبابنا، والتغرير بهم لترك وظائفهم من أجل ثروات خرافية وبين الاستعراض بالأجساد ونشر إيحاءات غير مقبولة على الشواطئ والمنتجعات الخارجية.. وبين تشويه سمعة المجتمع السعودي وتقديره للمرأة من باب البر، متسائلة؛ مشاهير الفلس إلى أين.