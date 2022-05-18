"الطاسان": مشاهير الفلس غرروا بشبابنا لأجل ثروات خرافية واستعراض بالأجساد

استنكرت الناشطة الاجتماعية والكاتبة الصحفية "تغريد الطاسان" الممارسات الغوغائية واللا أخلاقية التي تصدر من بعض مشهورات السوشيال ميديا من التعري والسفور والإساءة للوطن والمواطن، مطالبة بمحاسبة كل من تصدر منه تجاوزات ومحذرة من الانزلاق بمستنقعاتهم المشينة.
وتفصيلاً، جاء ذلك في عدة تغريدات لـ"الطاسان" عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر ذكرت فيها "بين تقديم الوهم لشبابنا، والتغرير بهم لترك وظائفهم من أجل ثروات خرافية وبين الاستعراض بالأجساد ونشر إيحاءات غير مقبولة على الشواطئ والمنتجعات الخارجية.. وبين تشويه سمعة المجتمع السعودي وتقديره للمرأة من باب البر، متسائلة؛ مشاهير الفلس إلى أين.
وقالت في تغريدة ثانية "إسفاف مشاهير الفلس، وانحطاط تصرفاتهم وتماديهم خارج الحدود أمر يخصهم.. فإن لم تستح فافعل ما شئت.
وشددت "الطاسان" على جُرم الإساءة للوطن قائلة "ولكن أن تزج باسم وطنك وأنت تنتقص من الدولة التي تتبطح على شواطئها وتسبها وأنت مستمر بممارسة تفاهاتك من باب خفة الظل والحرية الخاطئة"، مختتمة تغريداتها بالتشديد على أن تكون هناك وقفة صارمة مع تجاوزاتهم المنشورة.