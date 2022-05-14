الطالبة السعودية دانة العيثان تفوز بذهبية الكيمياء في معرض آيسف 2022

نقل مدير عام تعليم الأحساء، حمد بن محمد العيسى، تهاني وتبريكات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، والأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، للطالبة دانه محمد العيثان؛ ووالدها، بمناسبه تحقيقها المركز الأول على مستوى العالم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022 في مجال الكيمياء، كما نقل لهما خلال اتصاله الهاتفي بوالدها من مقر وجودهما في الولايات المتحدة الأمريكية تهاني وتبريكات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.