الطالبة السعودية دانة العيثان تفوز بذهبية الكيمياء في معرض آيسف 2022

نقل مدير عام تعليم الأحساء، حمد بن محمد العيسى، تهاني وتبريكات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، والأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، للطالبة دانه محمد العيثان؛ ووالدها، بمناسبه تحقيقها المركز الأول على مستوى العالم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022 في مجال الكيمياء، كما نقل لهما خلال اتصاله الهاتفي بوالدها من مقر وجودهما في الولايات المتحدة الأمريكية تهاني وتبريكات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وأثنى مدير تعليم الأحساء على تجربة الطالبة دانة العيثان، مشيراً إلى أنه سبق أن وقف على تجربتها العلمية وحفزها على المضي قدماً في رحلتها العلمية، وهو ما حصل حيث حققت المركز الأول، وثنّى على ما قاله إلى أحد المحكمين في آيسف، بأنه "إذا كان للكيمياء إنسان فهو دانة العيثان"، وهذا الأمر موضع فخر للوطن.
وأضاف: توشحت دانة براية التوحيد متصدرة دول العالم عبر مشروعها المميز إنتاج الهيدروجين بشكل انتقائي من حمض الفورميك، باستخدام محفز روثينيوم فعال لتوليد الطاقة.
وعبّر العيسى، عن سعادته الغامرة بفوز 6 طلاب وطالبات من أبناء الوطن بجوائز عالمية في معرض آيسف 2022، مؤكداً أن تشريفهم وطنهم المملكة العربية السعودية عبر الفوز بهذا العدد الرائع من الفائزين إنما هو شاهد حي على عظيم الاهتمام والرعاية والدعم من مقام حكومة خادم الحرمين الشريفين، لقطاع التعليم، وكذلك حرص وزارة التعليم على الأخذ بأفضل وأحدث الأساليب والطرق التعليمية المتطورة المتبعة في العالم المعاصر.
وأشاد بالخطوات المتسارعة والحضور النوعي لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) في المحافل العلمية الدولية، حيث أثمرت تلك الجهود الرائعة عن رفع راية وطننا العظيم في المنصات الدولية حصد خلالها أبناء وبنات الوطن عدداً كبيراً من الجوائز العالمية المستحقة التي تُنبئ عن مستقبل مشرق لوطنٍ جعل وعبر رؤيته 2030 الاستثمار في الإنسان هدفاً إستراتيجياً.