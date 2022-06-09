الطالبة ريما آل يوسف وابتكار عِظام من "الأصداف الصناعية".. إبداع له رسالة

تمكّنت الطالبة ريما يوسف آل يوسف في الصف الثالث الثانوي، طالبة موهبة منذ 2016 حتى الآن، من إدارة تعليم الشرقية، مدينة صفوى، من اختراع "عظام الأصداف الصناعية من كربونات الكالسيوم كبديل للأسياخ"؛ لتفادي الآثار السلبية من تركيب الأسياخ الحديدية، وبترشيح من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع -موهبة- لـ آيتكس 2022؛ حصدت الميدالية الذهبية في مجالي الطب والهندسة الطبية.
وبدأت "ريما" رحلتها البحثية منذ مشاركتها في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي لعام 2019م حتى 2022م لثلاث نسخ، حتى وصلت لنهائيات المملكة في السنة الماضية، مشيرةً إلى أنها وُلِدَت في كنف عائلة محبة للعلم والتعليم والإبداع ولهم مشاركات في العديد من البرامج والمسابقات المحلية والدولية، بالإضافة إلى كونها مدربةً في العديد من المبادرات التطوعية والعلمية، منها وسيلة ومشورة لتدريب الطلاب على الأمور العلمية من أبحاث ومطروحات ابتكارية واختراعية، كما خاضت تجربة تحكيم إبداع لهذه السنة في الجوائز الخاصة.
وقالت ريما اليوسف: سبب اختياري لموضوع بحثي هو شغفي في مجال الطب أولاً ولكون بعض من أفراد عائلتي يعانون من ذات المشكلة وهذا ما جعلني أستمر وأكمل إصراري لإتمامه، بالإضافة إلى معاناة العديد الذين يتوقون لطرحه في السوق الطبي بأسرع وقت للتقليل من معاناتهم الصعبة التي يمرون بها.
وأعربت عن شغفها وحماسها لتكثيف الجهد وزيادة العمل على التجارب السريرية والمختبرية لطرحه على أرض الواقع بأسرع وقت، فيما تعمل أيضاً على ابتكارها الآخر بعنوان "أطعمني بأمان" وهو عبارة عن شرائح طلائية للتقليل من الأشعة الكهرومغناطيسية الناجمة عند تسخين الطعام وطهوه في أجهزة المايكرويف على أجهزة وخلايا الإنسان.
وأضافت: "دائماً خلف الوقوف والصمود أشخاص مؤمنون بنا وبكل ما نفعله وبالتأكيد هم البيئة والأهل والأصدقاء والمدرسة ودواخِل أنفُسِنا، وبالنسبة لي عائلتي كانت محفزي الأساسي للنهوض والاستمرار".
وأشادت بدور القيادة وإيمانها الكبير ودعمها المطلق لأبنائها، وأردفت: عند سماعي "همة شبابنا كهمة جبال طويق" أحسست بالمسؤولية الكبرى، وهذا ما دفعني للسعي في الإنجازات لرفع الخفاق الأخضر عالمياً ومحلياً.