الطالبة ريما آل يوسف وابتكار عِظام من "الأصداف الصناعية".. إبداع له رسالة

وبدأت "ريما" رحلتها البحثية منذ مشاركتها في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي لعام 2019م حتى 2022م لثلاث نسخ، حتى وصلت لنهائيات المملكة في السنة الماضية، مشيرةً إلى أنها وُلِدَت في كنف عائلة محبة للعلم والتعليم والإبداع ولهم مشاركات في العديد من البرامج والمسابقات المحلية والدولية، بالإضافة إلى كونها مدربةً في العديد من المبادرات التطوعية والعلمية، منها وسيلة ومشورة لتدريب الطلاب على الأمور العلمية من أبحاث ومطروحات ابتكارية واختراعية، كما خاضت تجربة تحكيم إبداع لهذه السنة في الجوائز الخاصة.