"الطب النفسي".. تكاليف باهظة.. ومتخصص يطالب برقابة وزارة الصحة

أوضح المتخصص في الإعلام الصحي خالد العرابي الحارثي، أن مراكز الطب النفسي أصبح بها جشع كبير، حيث إن تسعيرة الكشف لدى طبيب نفسي لمدة لا تزيد على نصف ساعة لا تقل عن 400 ريال، وفي بعض المراكز لا تقل عن 600 ريال، وبعض المرضى الذين يذهبون إلى هذه المراكز قد لا يستطيع أن يدفع هذه التكلفة.
ووجه "الحارثي" رسالة إلى تلك المراكز بضرورة مراعاة بأن تكون الكشفية في حدود المعقول، مؤكدًا أهمية أن تشدد وزارة الصحة الرقابة على المراكز الطبية النفسية فيما يتعلق بالأسعار وتكاليف الكشف، وأسعار الفحوصات والأشعة والمختبرات التي غالبًا ما تكون مرتفعة جدًا.
وحول الاشتراطات التي وضعتها وزارة الصحة والخاصة بالترخيص كون الترخيص لا يمنح إلاّ لتخصص طبيب، بيّن أن ذلك شرط مجحف، فهناك رجال أعمال يملكون المال ومجمعات كبيرة، وهذا لا يمنع أن يضع طبيب سعودي يدير المركز، مبينًا أن كثيرًا من المديرين الطبيين من الإخوة الوافدين، والقرار الجديد إيجابي ويفتح المجال للشباب السعودي خاصة من لديهم تخصصات طبية.