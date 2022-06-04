"الطب النفسي".. تكاليف باهظة.. ومتخصص يطالب برقابة وزارة الصحة

أوضح المتخصص في الإعلام الصحي خالد العرابي الحارثي، أن مراكز الطب النفسي أصبح بها جشع كبير، حيث إن تسعيرة الكشف لدى طبيب نفسي لمدة لا تزيد على نصف ساعة لا تقل عن 400 ريال، وفي بعض المراكز لا تقل عن 600 ريال، وبعض المرضى الذين يذهبون إلى هذه المراكز قد لا يستطيع أن يدفع هذه التكلفة.