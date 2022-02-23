الطرق وعرة والسفلتة غائبة.. سكان "الكدرة الغربية" بالدرب: نخشى رشة المطر

شكا سكان حي الكدرة الغربي بالدرب شمال منطقة جازان، من وعورة الطرق المؤدية إلى منازلهم التي تزداد سوءاً مع كل رشة مطر في ظل غياب سفلتة الحي رغم المطالبات التي مضى عليها عدة سنوات، دون أن يلتفت إليها.

وقالوا إنهم يعيشون على وعود لم يتم الوفاء بها ما زاد من معاناتهم وألحق بهم الخسائر المالية جراء عطب وتلف مركباتهم، فضلا عن التشوّه البصري الذي يتعارض مع رؤية المملكة.

بدوره رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، إن البلدية نفذت عدداً من مشاريع السفلتة والإنارة وعمل حدائق بها بكلفة تجاوزت الـ 15 مليون ريال وما زالت بحاجة إلى استكمال هذه المشاريع في مراحل مستقبلية.

وأبان "مذكور"، لـ"سبق"، أنه تم الرفع للأمانة بطلب دعم خدمات لأحياء الكدرة والمديري في عام 1441هـ، وسيتم استكمال أعمال المشاريع في تلك الاحياء بعد موافقة الأمانة على الدعم حسب الأولوية والكثافة السكانية نظراً لوجود أكثر من حي في الكدرة والمديري وبمساحات شاسعة، مؤكداً عمل حملة لعلاج التشوهات البصرية لحي الكدرة والمديري خلال الفترة الماضية ومازال العمل مستمراً بها وتم إعادة تأهيل مدخل حي الكدرة الرئيس من حيث تصريف مياه الأمطار وإعادة سفلتة الشارع وإدراج وتخصيص كمية من مشروع السفلتة الحالي لحي أطواد بالكدرة ضمن مشروع السفلتة الحالي وسيتم استكمال باقي أحياء الكدرة الأخرى ضمن المشاريع المستقبلية وحسب الإمكانات المتاحة للبلدية.