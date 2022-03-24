الطريق إلى المونديال.. 9 مواقع في الرياض لمتابعة مباراة السعودية والصين

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تخصيص 9 مواقع؛ لمتابعة مواجهة المنتخب أمام نظيره الصيني اليوم عند الـ6 مساءً.
وقالت في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "مساندةً لصقورنا في رحلة الوصول إلى مونديال 2022، خصصنا لكم 9 مواقع في نطاق منطقة الرياض؛ لمتابعة مواجهة منتخبنا أمام نظيره الصيني عند الـ6 مساءً".
وكان المنتخب السعودي قد فاز في لقاء الذهاب، على المنتخب الصيني في المملكة بثلاثية لهدفين، كما يسعى الأخضر للفوز والوصول إلى النقطة رقم 22 للتأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم في قطر للمرة السادسة في تاريخه.
ويبحث المنتخب السعودي عن الفوز؛ لضمان التأهل للمونديال، وقد يضمن أيضًا التأهل إلى النهائيات، قبل أن تنطلق مواجهته أمام الصين؛ في حال فوز اليابان على مضيفتها أستراليا، في مباراة تنطلق قبل نحو ست ساعات من مباراة الأخضر.