الطريق إلى المونديال.. 9 مواقع في الرياض لمتابعة مباراة السعودية والصين

ويبحث المنتخب السعودي عن الفوز؛ لضمان التأهل للمونديال، وقد يضمن أيضًا التأهل إلى النهائيات، قبل أن تنطلق مواجهته أمام الصين؛ في حال فوز اليابان على مضيفتها أستراليا، في مباراة تنطلق قبل نحو ست ساعات من مباراة الأخضر.