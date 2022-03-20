الطريق لـ 30 مليون معتمر.. "المدينة - مكة" تطوير تشهده مئات الجسور والأحياء

ونُفِذت أعمال الصيانة ما يقارب 134.4 كم من أطوال الطريق، وتنفيذ أعمال كشط وإعادة سفلتة بكمية تجاوزت 100 ألف متر مكعبٍ، وتنفيذ أعمال دهانات بطول 235.5 كم، بكمية بلغت 115 ألف مترٍ مربعٍ، وعمل سياج سلكي عالي الشد بطول 81 ألف مترٍ طوليٍ، إلى جانب تركيب حواجز خرسانية بطول يبلغ 14 ألف مترٍ طولي، وتركيب حواجز معدنية بطول 6163 متراً طولياً، وتحسين وتطوير 10 تقاطعات سطحية وعلوية.