الطلاب والطالبات يخوضون تجربة الدراسة خلال شهر رمضان المبارك.. الأحد

يخوض طلاب وطالبات التعليم في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بمناطق ومحافظات السعودية غدًا الأحد تجربة جديدة بالدراسة في شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن أسابيع الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.
وفيما تسود مشاعر متباينة من القلق والترقب لدى البعض هناك من يستعد لخوض هذه التجربة بحماس وشغف ورغبة.
وفي هذا السياق نصح الطالب خالد إبراهيم زملاءه الطلاب بالحرص على تناول وجبة السحور، وتجنب السهر، والجدية في دراستهم؛ لأن الدراسة برمضان كبقية أيام العام الدراسي، والفرق أنها ستكون في ساعات الصيام.
وأبدى الطالب فهد العجلان حماسه لخوض تجربة الدراسة في شهر رمضان، مشيرًا لبرنامج mbc في أسبوع إلى أنهم يدرسون لأول مرة في الشهر الفضيل، متمنيًا أن يكون شهر خير على جميع الطلاب.
ودعا الموجِّه الطلابي سليمان الخضيري، الأسر وأولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على الدراسة برمضان، مؤكدًا أن الطلاب والطالبات في جميع دول العالم الإسلامي يدرسون ويعملون في رمضان، واصفًا الأمر بأنه "عادي جدًّا".
ورأى المساعد المدرسي خالد العمرات حاجة الطلاب والطالبات إلى التهيئة النفسية من قِبل أسرهم لمساعدتهم في خوض تجربة الدراسة في رمضان.
من جهته، أوضح الطبيب المتخصص في الصحة العامة، الدكتور أحمد العمار، أن الدراسة في رمضان ستسهم بضبط اليوم لدى الطلاب، واستشعار الصيام. مشيرًا إلى أهمية أخذ قسط من النوم بالليل، وإضافة الموز والتمر للسحور.. ناصحًا الطلاب بأن يكون السواك ملازمًا لهم في يومهم الدراسي.
وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وذلك في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بمناطق ومحافظات السعودية، ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.
وحددت وزارة التعليم بدء اليوم الدراسي بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحًا، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ.
كما حددت وزارة التعليم بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر "تعليم الكبار" (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من الساعة الـ9 مساء، وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.