الطلاب والطالبات يخوضون تجربة الدراسة خلال شهر رمضان المبارك.. الأحد

وحددت وزارة التعليم بدء اليوم الدراسي بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحًا، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ.

كما حددت وزارة التعليم بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر "تعليم الكبار" (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من الساعة الـ9 مساء، وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.