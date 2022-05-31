"الطيران المدني" تختتم مشاركتها في ورشة خطة تعويض الكربون وخفضه

اختتمت المملكة، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، أمس، مشاركتها في أعمال ورشة عمل "خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي" بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، حيث شارك فريق من المختصين بالهيئة في أعمال الاجتماع الذي عقد بمشاركة سبع دول عربية أعضاء بالمنظمة العربية للطيران المدني وعدد من المنظمات المعنية بالطيران المدني، وذلك في العاصمة الأردنية عمّان.