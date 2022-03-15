"الطيران المدني" تستعرض مبادرات حفظ حقوق المسافرين بالمطارات السعودية

وتناولت الهيئة، بمناسبة يوم المستهلك العالمي، حزمة من الخدمات والمبادرات المقدمة للمسافرين موضحة حقوقهم وواجباتهم في رحلة السفر عبر أنظمة وتشريعات سُنت لحماية حقوقهم والعناية بخدماتهم وتحسين تجربة السفر، ومنها إصدار اللائحة التنفيذية لحماية حقوق المسافرين في عام 2017م التي توضح حقوقهم وواجباتهم وآلية تقديم الشكاوى وحقوق المسافرين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والتزامات الناقل الجوي، وتعد المملكة أول دولة عربية تُصدر لائحة معتمدة في هذا المجال.