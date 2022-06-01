"الطيران المدني": على المغادرين من مطارات المملكة عدم وضع عبوات زمزم في الأمتعة الموزونة

وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة يعدّ مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.