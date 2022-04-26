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"الطيران المدني‬⁩": لاحظنا ارتفاعًا في أسعار تذاكر السفر.. وسنتخذ إجراءات مباشرة لمراجعة تسعيرها

"الطيران المدني‬⁩": لاحظنا ارتفاعًا في أسعار تذاكر السفر.. وسنتخذ إجراءات مباشرة لمراجعة تسعيرها
عبدالعزيز الشهري
عبدالعزيز الشهري

قالت الهيئة العامة للطيران المدني‬⁩ أنها ستتخذ إجراءات مباشرة لمراجعة أسعار النقل الجوي.

وأكدت في بيان صحفي أن حماية حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى.

البيان الصحفي :

لاحظت الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً تغيراً في نمط أسعاربعض فئات التذاكر الجوية، وتابعت باهتمام ما يتداول منمعلومات عن أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي.

ونتيجة لذلك اتخذت الهيئة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطيران المدني في المملكة حزمة من الإجراءات المباشرة سينتج عنهامراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات، بهدف ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرينوتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي، والتركيز على أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها الهيئة.

"الطيران المدني‬⁩": لاحظنا ارتفاعًا في أسعار تذاكر السفر.. وسنتخذ إجراءات مباشرة لمراجعة تسعيرها
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"الطيران المدني‬⁩": لاحظنا ارتفاعًا في أسعار تذاكر السفر.. وسنتخذ إجراءات مباشرة لمراجعة تسعيرها
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