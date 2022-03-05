"الطيران المدني" و"مطارات" تستعرضان استراتيجية القطاع والفرص المتاحة في معرض الدفاع العالمي بالرياض

كما ستبرز معايير أمن وسلامة قطاع الطيران المدني، إلى جانب عرض فرص التعاون بين قطاع الطيران المدني والقطاع العسكري من خلال العمل على تطوير فرص جديدة في المملكة وتمكين دعم أحدهما الآخر للنمو الاقتصادي، حيث يحوي الجناح أيضاً عدة جهات مشاركة هي الأكاديمية السعودية للطيران المدني، وشركة مطارات القابضة، وشركة مطارات الرياض، وشركة مطارات جدة، وشركة مطارات الدمام، وشركة تجمع مطارات الثاني.