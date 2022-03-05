"الطيران المدني" و"مطارات" تستعرضان استراتيجية القطاع والفرص المتاحة في معرض الدفاع العالمي بالرياض

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة في معرض الدفاع العالمي في نسخته الأولى، الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022م، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وتستعرض الهيئة وشركة مطارات في جناحهما إستراتيجية قطاع الطيران المدني، حيث ستسلطان الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع، إلى جانب إبراز استضافة المملكة لقمة طيران ذات أهمية عالمية في عام 2022.
وسيتضمن الجناح، الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، وعرضًا لأحدث التقنيات الحديثة في مجال أمن المطارات وبرامج أمن الطيران، إضافة إلى لمحة عن مشاريع قطاع الطيران المدني في بناء وتطوير وتحسين مطارات المملكة.
كما ستبرز معايير أمن وسلامة قطاع الطيران المدني، إلى جانب عرض فرص التعاون بين قطاع الطيران المدني والقطاع العسكري من خلال العمل على تطوير فرص جديدة في المملكة وتمكين دعم أحدهما الآخر للنمو الاقتصادي، حيث يحوي الجناح أيضاً عدة جهات مشاركة هي الأكاديمية السعودية للطيران المدني، وشركة مطارات القابضة، وشركة مطارات الرياض، وشركة مطارات جدة، وشركة مطارات الدمام، وشركة تجمع مطارات الثاني.
يذكر أن معرض الدفاع العالمي الذي يُعد الحدث العالمي الرائد في قطاع الدفاع والأمن، سيستعرض أحدث تقنيات صناعة الدفاع والأمن في مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وذلك في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات، إلى جانب استعراض إمكانيات أنظمة التوافق العملياتي التي تعدّ من أهم التوجّهات في صناعة الدفاع والأمن العالمية.