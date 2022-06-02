"الطيران المدني" يُصدر تعميمًا بشأن الاشتراطات الصحية للقادمين إلى المملكة لأداء الحج

ونص التعميم على أن تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمسافرين القادمين إلى المملكة بغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ، والتقيد بالإجراءات التالية: أن يكون المسافر أقل من (65) عامًا ميلاديًّا، وأن يُستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد-19) المعتمدة في وزارة الصحة، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.