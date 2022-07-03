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"الظاهر" يشكر القيادة لتعيينه نائبًا لمحافظ البنك المركزي للرقابة والتقنية

"الظاهر" يشكر القيادة لتعيينه نائبًا لمحافظ البنك المركزي للرقابة والتقنية
البنك المركزي السعودي
واس
واس

رفع نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد بن وليد الظاهر الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.

وأعرب عن تقديره لهذه الثقة الكريمة من القيادة الرشيدة، سائلاً الله - عز وجل - أن يعينه عليها وأن يكرس جهوده لخدمة دينه ومليكه ووطنه وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
رؤية المملكة 2030
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية
خالد الظاهر

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