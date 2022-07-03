"الظاهر" يشكر القيادة لتعيينه نائبًا لمحافظ البنك المركزي للرقابة والتقنية

رفع نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد بن وليد الظاهر الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.