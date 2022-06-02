العائد على الطلاب والطالبات من "الفصول الثلاثة" في الجامعات

ويركّز النظام الجديد على الطالب كمحور الاهتمام، ومحور التركيز داخل منظومة التعليم، الأمر الذي يقود إلى العمل على الاهتمام بالمحصلة النهائية التي سيتلقاها الطالب الجامعي من خلال تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة، مما يسهم في تركيز المادة العلمية المطلوبة، وتجنب الترهل التعليمي المتمثل في تضخم عدد ساعات الخطط الدراسية والساعات المعتمدة لبعض المقررات.