العارضة.. "أزمة مشروع مياه الـ 160 مليوناً" تتصاعد والتدخل مطلب

وكانت شركة المياه الوطنية قد أعلنت ترسية عقد مشروع جديد لتنفيذ أعمال الثقب الأفقي بمنطقة جازان؛ ليخدم أكثر من 31800 مستفيد في عدد من محافظات المنطقة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 11 مليون ريال، ومنها: أبو عريش، العارضة، ضمد، العيدابي، الداير، الدرب، بيش، فرسان، أحد المسارحة، الريث، هروب، صامطة، وحي المعبوج بمدينة جازان؛ مبينةً أنه يتضمن تنفيذ شبكات وخطوطاً ناقلة بأقطار مختلفة بأطوال تتجاوز 4900 متر طولي.