"العارضي": تطوير الطائف والأحساء يترجم اهتمام القيادة برفع مستوى البنى التحتية والخدمات

وقال "العارضي": تتميز محافظة الطائف بموقعها الاستراتيجي الهام باعتبارها البوابة الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، كما أنها تشكل نقطة التقاء عدد من الطرق المتصلة بالمناطق والمدن المجاورة؛ فضلًا عما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية ومناخية؛ نظرًا لطبيعتها الجبلية الخلابة، وارتفاعها عن سطح البحر، واعتدال أجوائها صيفًا، علاوة على احتضانها لمواقع تراثية وتاريخية وبيئية جوهرية.