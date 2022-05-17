العاصفة الغبارية مطبقة بالرياض والشرقية.. "الحصيني": تترسب وتتحرك

وبيّن، أنه ومن خلال مراصد الطقس، فإن العاصفة الغبارية عراقية المنشأ لا تزال مطبقة صباح اليوم الثلاثاء على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية بما فيها العاصمة الرياض، ومعظمها من خفيفة الى شبه كثيفة، ومتوقع ترسب بعضها وتحرك بعضها نواحي الأجزاء الجنوبية لمنطقتَي الرياض والشرقية.