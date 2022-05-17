العاصفة الغبارية مطبقة بالرياض والشرقية.. "الحصيني": تترسب وتتحرك

توقّع الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، نشاطاً للرياح السطحية، خلال الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء، من متوسطة إلى شبه قوية، خاصة المنطقة الشرقية، وما بين الرياض والشرقية، وجنوب الرياض والشرقية.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن العاصفة الغبارية أثرت في 5 دول؛ حيث نشأت في العراق فالكويت والسعودية ثم البحرين وقطر.
وبيّن، أنه ومن خلال مراصد الطقس، فإن العاصفة الغبارية عراقية المنشأ لا تزال مطبقة صباح اليوم الثلاثاء على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية بما فيها العاصمة الرياض، ومعظمها من خفيفة الى شبه كثيفة، ومتوقع ترسب بعضها وتحرك بعضها نواحي الأجزاء الجنوبية لمنطقتَي الرياض والشرقية.