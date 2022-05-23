العاصمة المقدسة.. ضبط ٤ مستودعات للأثاث مخالفة في المعابدة

كما واصلت الفرق الرقابية التابعة لبلدية المعابدة، أعمال رفع المُخلَّفات من الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية ضمن نطاقها الإشرافي مع المتابعة المستمرة من قبل مراقبي البلدية للمنطقة، ومنع رمي مُخلَّفات البناء فيها وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين؛ مشيرة إلى رفع (14625) طنًّا من مخلفات الدمار والبناء التي تُعدّ أحد أبرز عناصر التلوث البصري وذات أولوية في التعامل معها ورفعها.