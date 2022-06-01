"العاصمي" يُشيد بإطلاق "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربيّ"

أشاد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، بـ"وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي"، التي أطلقت اليوم الأربعاء في مملكة البحرين، مُعتبرًا أنها تربط بين أهداف التنمية المستدامة 2030، والتوجهات العالمية لما بعد 2030.