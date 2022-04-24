العالم يحتفل بأسبوع التحصين.. و"خوجة" يؤكد أهميتها في حماية الكوكب

وأكد "خوجة" أن لقاحات الإيبولا والكوليرا وكورونا لعبت دورًا محوريًا في مكافحة تفشي الوباء، وقد أدّت هذه اللقاحات إلى خفض معدلات الوفيات والمرض العالمية، كما نجحت اللقاحات على مدار عقود في انتشال الملايين من الموت بأحد الأمراض الفتاكة، فالأرقام المعلنة سنويًا تكشف حجم الإنجازات التي نعمت بها البشرية منذ اكتشاف لقاحات للأمراض التي حصدت ملايين سابقًا، وكيف أنقذت أرواحًا عصفت بها الفيروسات القاتلة وأرقدتها سنوات، ومن هنا فإن اللقاحات تمثل واحدة من أعظم قصص النجاح في تاريخ الطب الحديث.