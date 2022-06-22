العالم يحتفل بالإبل للحفاظ عليها ورعايتها في المستقبل

من جهته، يواكب نادي الإبل اليوم العالمي للإبل عبر ربط المُلاّك في السعودية بنظرائهم في العالم، والاستمرار في فتح المجال أمام الجميع للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي شهد في نسخته السابقة مشاركات دولية لمُلاّك من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك الذين تنافسوا في الشوط الدولي المفتوح وحازوا جوائز.