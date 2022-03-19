العالم يكافح "الإسلاموفوبيا" برعاية أممية.. جمعية حقوق الإنسان ترحب بـ"15 مارس"

وأكد رئيس الجمعية المستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري، أن هذا القرار سيساهم في نشر ثقافة التسامح والاعتدال في العالم لينعم بمزيد من الأمن والاستقرار والرفاه والازدهار، ويتصدى لخطر التحريض على الكراهية والتمييز والعنف على أساس الدين، كما يؤكد الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في تشجيع الحوار بين الأديان والحضارات، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش والاعتدال على جميع المستويات، ويحفظ حقوق الإنسان من أي تجاوزات.