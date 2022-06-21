"العامري": أكثر من 14 اتفاقية بين المملكة ومصر واستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للقاهرة، تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان اليوم عن مجموعة من الاتفاقات الاستثمارية بين الجانبين بحضور وفد من رجال الأعمال.
وأضاف العامري، أن عدد الشركات السعودية بمصر يتجاوز 6 آلاف شركة بين السعودية الخالصة والمختلطة سعودية مصرية.
وتابع في لقاء ببرنامج النشرة الأولى على "الإخبارية"، أن الطاقة تعد أبرز القطاعات المستهدفة في الاتفاقات البينية، لافتاً إلى أن الاتفاقات تتجاوز 14 اتفاقية بين الجانبين في مجالات عدة.
وأكد أن الاستثمارات السعودية بمصر تتجاوز 35 مليار دولار، مضافاً إليها استثمارات مستقبلية تقارب 5 مليارات دولار.
وقال، السعودية ومصر هما جناحا الأمة العربية والسد المنيع في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، ولديهما قائدان ملهمان وثورة اقتصادية صناعية ومكافحة فساد، ولا بد أن تكون الاستثمارات تليق بالحراك الإستراتيجي بين الجانبين.
ودعا العامري، رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في مصر، لوجود فرص استثمارية كبيرة ومتميزة، متمنياً من حكومتَي البلدين تسهيل الإجراءات وحل التحديات والمعوقات التي من الممكن أن تواجه هذه الاستثمارات.