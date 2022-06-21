"العامري": أكثر من 14 اتفاقية بين المملكة ومصر واستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار

أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للقاهرة، تعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان اليوم عن مجموعة من الاتفاقات الاستثمارية بين الجانبين بحضور وفد من رجال الأعمال.