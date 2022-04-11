"العامري" يطلق "خدمة الطب الاتصالي" بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب

واستمع الدكتور العامري لشرح عما يتم تقديمه للمريض؛ إذ يتم تزويد المريض بالأجهزة الحديثة المزودة بالذكاء الاصطناعي، التي تساهم في تقييم المريض، ونقل معلوماته الحيوية والصحية، كأجهزة قياس الضغط والسكر، وضربات القلب، ونسبة الأوكسجين، والوزن، ودرجة الحرارة، إضافة إلى جهاز تخطيط القلب المنزلي، وساعة لتقييم النشاط البدني، مع قابلية النظام لتحديد نسبة خطورة الأعراض، وإرسال تنبيهات للفريق الطبي للتدخل السريع.