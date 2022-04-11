"العامري" يطلق "خدمة الطب الاتصالي" بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب

دشَّن المدير العام للإدارة العامة للخدمات الصحية للقوات المسلحة، الدكتور أحمد بن محمد العامري، خدمة الطب الاتصالي لمرضى قصور عضلة القلب بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة، التي تحتوي على عيادة قصور القلب، وعيادة زراعة القلب، وعيادة القلب الصناعي، وعيادة العلاجيات الوريدية، ومركز السيطرة والتحكم لمرضى قصور القلب.
واطلع "العامري" على فيديو تعريفي عن خدمة الطب الاتصالي الذي يختص بتقديم خدمات مميزة لمرضى قصور عضلة القلب، ويُمكِّن الفريق الطبي من متابعة حالة المريض الصحية عن بُعد دون الحاجة لحضوره.
واستمع الدكتور العامري لشرح عما يتم تقديمه للمريض؛ إذ يتم تزويد المريض بالأجهزة الحديثة المزودة بالذكاء الاصطناعي، التي تساهم في تقييم المريض، ونقل معلوماته الحيوية والصحية، كأجهزة قياس الضغط والسكر، وضربات القلب، ونسبة الأوكسجين، والوزن، ودرجة الحرارة، إضافة إلى جهاز تخطيط القلب المنزلي، وساعة لتقييم النشاط البدني، مع قابلية النظام لتحديد نسبة خطورة الأعراض، وإرسال تنبيهات للفريق الطبي للتدخل السريع.