"العبدالعالي": إصابات كورونا في المملكة انخفضت بنسبة 90%

كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن انخفاض مستويات الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة بنسبة 90% والحالات الحرجة بنسبة 45%.

وأضاف اليوم خلال المؤتمر الصحفي الدوري حول مستجدات كورونا: في المملكة حققنا نتائج إيجابية في مواجهة الجائحة التي ما زالت مستمرة عالمياً.

وتابع: أكثر من 60 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم تقديمها في المملكة منذ بدء التطعيم وحتى اليوم، وأكثر من 24 مليون شخص تلقّوا جرعتين.

وأضاف "العبدالعالي": التقييم مستمر للإجراءات الاحترازية في #المملكة لمواجهة الجائحة والنتائج مبشرة والكمامات أصبحت من العادات الصحية.