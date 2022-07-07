"العبدالعالي": "الصحة" تستعد بـ 25 ألف ممارس وممارسة عبر 23 مستشفى

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن الجاهزية اكتملت في كافة المواقع التي يتم فيها تقديم الخدمة العام الحالي من خلال 25 ألف من أبطال "الصحة" من الزملاء والزميلات يقدمون خدماتهم الصحية لحجاج بيت الله هذا العام في المدينة المنورة ومكة المكرمة وفي كافة المشاعر المقدسة لتأدية مناسك الحج للعام الحالي، بإذن الله.