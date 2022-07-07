"العبدالعالي": "الصحة" تستعد بـ 25 ألف ممارس وممارسة عبر 23 مستشفى

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن الجاهزية اكتملت في كافة المواقع التي يتم فيها تقديم الخدمة العام الحالي من خلال 25 ألف من أبطال "الصحة" من الزملاء والزميلات يقدمون خدماتهم الصحية لحجاج بيت الله هذا العام في المدينة المنورة ومكة المكرمة وفي كافة المشاعر المقدسة لتأدية مناسك الحج للعام الحالي، بإذن الله.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدي عقد مساء اليوم بمشاركة القطاعات ذات العلاقة، وأضاف فيه أن "الصحة" تقدم خدماتها عبر 23 مستشفى إضافة إلى طاقة تصل إلى 4654 سرير تنويم بينها 1080 سريراً خُصصت للعناية المركزة و238 سريراً خُصصت للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس.
وأشار إلى أنه يتم كذلك تقديم مجموعة من الخدمات الإسعافية من خلال 175 سيارة إسعاف، بينها سيارات متقدمة في خدماتها بشكل متكامل، وتقدم عناية فائقة. كما توجد شبكة من المراكز الممتدة داخل المشاعر المقدسة بعدد 147 مركزا صحيا داخل المشاعر وخارجها، و16 مركز طوارئ على جسر الجمرات، ومستشفى الصحة الافتراضي الذي يقدم ست خدمات للمستفيدين من الرعاية الافتراضية.