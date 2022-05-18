"العبدالكريم": سنخفض الانبعاثات الكربونية بـ34 مليون طن سنويًا في أقل من عامين

ونوّه بالدور الذي تلعبه المياه العذبة في رفع وتيرة السعادة وتحسين جودة الحياة، إضافة لإسهامها الفاعل في نمو الاقتصادات والازدهار، معربًا عن سعادته بمشاركة ضيوف القمة العالمية للمياه عددًا من المعلومات التي توثق سبق السعودية في تبني الحلول المبتكرة وجراءتها في الاستثمار في كل ما يخدم رخاء سكانها ويخدم البيئة، ومن ذلك أن أول منظومة إنتاج لتحلية مياه البحر بتقنيات التناضح العكسي الصديقة للبيئة وبكميات إنتاج كانت هي الأعلى في حينه كان في العام 1978م في جدة وبسعة 12000م3 من المياه المحلاة يوميًا.