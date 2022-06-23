"العبدالوهاب" معلم يُكرم طلابه بهدايا ودراجات منذ 22 عامًا

في عادة انتهجها منذ 22 عامًا، كرم معلم الصفوف الأولية محمد العبدالوهاب، اليوم الخميس، طلابه بعدد من الهدايا والدراجات الهوائية، بعد نجاحهم من الصف الأول الابتدائي.
ومنذ أن عين المعلم محمد العبدالوهاب في ابتدائية مغيب التابعة لإدارة تعليم الدوادمي عام 1421هـ، أخذ على نفسه عهدًا بتكريم طلابه نهاية كل عام دراسي.
كما يفضل "العبدالوهاب" أن يكون التكريم هدايا "دراجات هوائية" لطلابه بالصف الأول ابتدائي طيلة تدريسه الذي استمر لأكثر من 22 عامًا.
وذلك في عادة لم تتغير أو تتبدل رغم انتقاله للتدريس في محافظة شقراء كونه يسكن في المحافظة، إذ كرم طلابه في ابتدائية القصب عندما انتقل إليها، ثم واصل تكريم طلابه في مدرسة الإمام أحمد بن حنبل بشقراء.
وبعد استقراره في ابتدائية عثمان بن عفان بشقراء، واصل عادته السنوية.
وفي هذا العام اختلف التكريم فقد كرم المعلم طلاب الصف الأول الابتدائي والصف الثالث الابتدائي بأكثر من 63 هدية ودراجة هوائية.
يرجع ذلك إلى أنه لم يتسن للمعلم تكريم طلاب الصف الثالث - عندما كانوا في الصف الأول عام 2020م - بسبب جائحة كورونا، فأحب أن يشملهم التكريم هذا العام أسوة بزملائهم.
"سبق" التقت المعلم محمد العبدالوهاب، والذي قال: إنه منذ تم تعيينه في التدريس فضل أن يكون معلمًا للصف الأول الابتدائي؛ لاستشعاره بأنها أهم مرحلة يمر بها الطالب عمومًا، والطفل خصوصًا، وهي مرحلة تعليم الكتابة والقراءة بطريقة مميزة.
وأضاف: استشعرت أن أي حرف يكتبه الطالب أو علم يتعلمه، بفضل الله، ثم بفضل من علمه القراءة والكتابة، فعزمت على تدريس طلاب الصف الأول الابتدائي منذ أن عينت في التدريس.
وتابع: "انتهجت تكريم طلابي نهاية كل عام دراسي؛ لأن تحفيز الطلاب في هذا العمر وبث روح التنافس والحماس فيهم أمر ضروري، بل ومطلب تعليمي وتربوي، كما يساهم في خدمة المسيرة التعليمية وجودة مخرجات التعليم".
من جانبه، أشاد مدير مدرسة عثمان بن عفان تركي الرويس، بمبادرة المعلم "العبدالوهاب"، قائلاً: كل عام ينتظر أبناؤنا الطلاب التكريم المميز من المعلم المميز خلقًا وتعاملاً، الذي سخر جهده ووقته للاهتمام بطلابه طيلة العام الدراسي".
وقال: "المعلم بعد عام كامل من البذل والعطاء والمتابعة اليومية لطلابه، يتوج تلك الجهود بتكريم جميع طلابه دون استثناء في حفل كرنفالي بهيج تقيمه المدرسة بهذه المناسبة وتشارك الطلاب وأولياء أمورهم في فرحة النجاح وتخطي أول سنة دراسية في حياتهم".
فيما ثمن مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم الحسن، تكريم المعلم لطلابه، قائلاً: توجد، ولله الحمد، نماذج مميزة في السلك التعليمي من المعلمين والمعلمات تزخر بهم المدارس ويفتخر بهم الوطن، فهم بحق نماذج يحتذى بها في التربية والتعليم والبذل والعطاء، إذ يعملون طيلة العام الدراسي بإخلاص وتفانٍ دون كلل أو ملل همهم الوحيد أداء الأمانة والقيام بالمهام الموكلة لهم على أكمل وجه".
وقال: "في ظل التطور الهائل لوسائل الاتصال والتي قد تؤثر سلبًا على تحصيل الطلاب وتضعف الدافعية للتعلم، يأتي دور المعلم في تشجيع وتحفيز طلابه، وخلق بيئة تعليمية مثالية، تجذب الطالب وتبث فيه روح الحماس والمنافسة".