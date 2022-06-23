"العبدالوهاب" معلم يُكرم طلابه بهدايا ودراجات منذ 22 عامًا

"سبق" التقت المعلم محمد العبدالوهاب، والذي قال: إنه منذ تم تعيينه في التدريس فضل أن يكون معلمًا للصف الأول الابتدائي؛ لاستشعاره بأنها أهم مرحلة يمر بها الطالب عمومًا، والطفل خصوصًا، وهي مرحلة تعليم الكتابة والقراءة بطريقة مميزة.