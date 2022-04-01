"العبدلي" صاحب الـ100 عام: هكذا كنا نتراءى هلال رمضان في الماضي

وتطورت مراحل تحري رؤية هلال شهر رمضان في العصر الحديث، ولم تقتصر على العين المجردة فقط، بل كان من دعائمها جهاز التليسكوب الفلكي، وكاميرات احترافية تتميز بتتبع هلال شهر رمضان المبارك من النهار حتى الغروب، وفي الماضي استخدمت الوسائل التقليدية لإعلام الناس بدخول شهر رمضان، فمنهم من يطلق الأعيرة النارية من فوهات المدافع في كثيراً من مدن المملكة، ومنهم من كان يشعل "المشاعيل" في أعالي الجبال ليخبر القرى المجاورة، وبعدها يستبشر الأهالي فرحاً بدخول الشهر الفضيل.