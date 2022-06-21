"العبد الكريم": نقل أصول "التحلية" لـ"حلول المياه "يجسد اهتمام القيادة بالقطاع

وأكد أن الشركة ستواصل مسيرة الريادة التي انطلقت من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في خفض استهلاك الطاقة التي تُعد الأقل على مستوى العالم حيث بلغت 2.27 كيلو وات/ساعة لكل متر مكعّب في محطاتها المتنقلة, وخفض استهلاك الطاقة في منظومات إنتاجها الكبرى (قيد البناء) بما يقل عن 2.7 كيلو وات/ساعة لكل متر مكعّب وتبنى حاليًا 6 منظومات إنتاج منها 3 منظومات بتكلفة 0,36 دولار أمريكي لتسجل الأقل تكلفة في الإنتاج بالرغم من تكلفتها المرتفعة عالميًا، إضافةً إلى خفض الانبعاثات الكربونية التي ستبلغ في مطلع العام 2024 ما يربو على 34 مليون طن سنويًا، ضمن جهود تحسين قطاع المياه في المملكة، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه، وامتداداً لإنجازاته وخطط تطويره المستمر بقيادة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.